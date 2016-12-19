Неотложка отлетела на внедорожник.

Ранним утром 1 февраля 2017 года в Челябинске на перекрестке проспекта Комарова и улицы Салютной легковушка протаранила карету скорой помощи. Момент аварии попал на камеры уличного видеонаблюдения, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, как спецавтомобиль со включенной мигалкой едет по Комарова. На перекрестке с Салютной ему в правый бок на полной скорости въехал Chevrolet. От удара скорая отлетела на внедорожник.

Получить оперативный комментарий ГИБДД не удалось. По некоторым данным, пострадал водитель неотложки.