В Челябинске иномарка протаранила скорую01 февраля в 13:42
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Неотложка отлетела на внедорожник.
Ранним утром 1 февраля 2017 года в Челябинске на перекрестке проспекта Комарова и улицы Салютной легковушка протаранила карету скорой помощи. Момент аварии попал на камеры уличного видеонаблюдения, передает "Уралинформбюро".
На кадрах видно, как спецавтомобиль со включенной мигалкой едет по Комарова. На перекрестке с Салютной ему в правый бок на полной скорости въехал Chevrolet. От удара скорая отлетела на внедорожник.
Получить оперативный комментарий ГИБДД не удалось. По некоторым данным, пострадал водитель неотложки.
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