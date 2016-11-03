Южноуралец погиб в лобовом ДТП на трассе01 февраля в 14:40
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Столкнулись две легковушки.
Вечером 31 января 2017 года на 23 километре трассы Челябинск - Троицк лоб в лоб столкнулись Kia Rio и ВАЗ-2114.
Как рассказали "Уралинфорбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 66-летний водитель иномарки. Он скончался на месте.
Обстоятельства аварии выясняются.
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