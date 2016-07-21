В Екатеринбурге внедорожник врезался в трамвай01 февраля в 14:55
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Пострадали две пассажирки.
В Екатеринбурге напротив дома №45 на улице Старых Большевиков столкнулись трамвай и Suzuki Grand Vitara. ДТП случилось 1 февраля в 7.30, уточнили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Водитель внедорожника, поворачивая налево, не пропустил трамвай 25 маршрута. Со слов мужчины, он не заметил двигавшийся в попутном направлении электротранспорт.
В аварии пострадали пассажирки трамвая 61 и 60 лет. Медики диагностировали у женщин ушибы.
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