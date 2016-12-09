Под Сургутом автоледи выскочила под КамАЗ и Opel01 февраля в 15:57
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Пострадали два человека.
31 января 2017 года на 23 километре автодороги "Подъезд к Сургуту" произошло тройное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 37-летняя женщина за рулем Nissan Murano выехала на встречку, где столкнулась с КамАЗом и Opel.
Автоледи и пассажир Opel доставлены в больницу.
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