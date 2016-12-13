В Соликамске лишились отопления 7 тысяч человек01 февраля в 16:10
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Из-за утечки на магистрали.
Утром 1 февраля целый микрорайон в Соликамске остался без тепла. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, прорвало трубу диаметром 325 миллиметров в тепловой камере.
Под аварийное отключение попали 7 тысяч жителей, школа, гимназия, два детсада и колледж. Дошколят распустили по домам, детей постарше с занятий не снимают, но следят за температурой в классах.
Бригада МУП "Теплоэнерго" рассчитывает устранить утечку к 18.00. Проводить земляные работы не требуется.
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