Из-за утечки на магистрали.

Утром 1 февраля целый микрорайон в Соликамске остался без тепла. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, прорвало трубу диаметром 325 миллиметров в тепловой камере.

Под аварийное отключение попали 7 тысяч жителей, школа, гимназия, два детсада и колледж. Дошколят распустили по домам, детей постарше с занятий не снимают, но следят за температурой в классах.

Бригада МУП "Теплоэнерго" рассчитывает устранить утечку к 18.00. Проводить земляные работы не требуется.