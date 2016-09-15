Челябинке едва не оторвало руку в тестораскаточной машине 01 февраля в 16:08
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На помощь пришли спасатели.
В Калининском районе Челябинска сотрудница пекарни угодила в тестораскаточную машину. Как сообщили "Уралинформбюро" в городской службе спасения, правую руку женщины зажало между двумя металлическими валами.
Спасатели разобрали боковые стенки машины и освободили "заложницу". Челябинка получила серьезную травму, ее экстренно госпитализировали.
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