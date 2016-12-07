У мальчика сломана челюсть.

В Первоуральске на улице жестоко избили подростка. Задержаны четыре человека в возрасте от 13 до 19 лет.

Инцидент произошел 28 января 2017 года около 18.30. Хулиганы привязались к двум подросткам на улице, набросившись на них с кулаками. Один из мальчиков убежал, а другого запинали. У школьника диагностировали перелом челюсти, множественные ушибы и гематомы. Его прооперировали в Екатеринбурге.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Уралинформбюро", что личности нападавших установлены. Младший из них состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 14-летний - воспитанник детдома, 17-летний содержится в реабилитационном центре, а 19-летний ранее был судим за кражу.

Решается вопрос о возбуждении дела.