В Первоуральске школьника запинали на улице01 февраля в 16:59
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У мальчика сломана челюсть.
В Первоуральске на улице жестоко избили подростка. Задержаны четыре человека в возрасте от 13 до 19 лет.
Инцидент произошел 28 января 2017 года около 18.30. Хулиганы привязались к двум подросткам на улице, набросившись на них с кулаками. Один из мальчиков убежал, а другого запинали. У школьника диагностировали перелом челюсти, множественные ушибы и гематомы. Его прооперировали в Екатеринбурге.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Уралинформбюро", что личности нападавших установлены. Младший из них состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 14-летний - воспитанник детдома, 17-летний содержится в реабилитационном центре, а 19-летний ранее был судим за кражу.
Решается вопрос о возбуждении дела.
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