Южноуральца "вырезали" из разбитого внедорожника01 февраля в 18:25
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Попавшего под МАЗ.
Вечером 31 января 2017 года на трассе Миасс - Карабаш, неподалеку от поселка Новоандреевка, столкнулись "УАЗ Патриот" и МАЗ.
Водитель внедорожника оказался зажат в салоне искореженного автомобиля. Сотрудники Миасского спасотряда при помощи гидроинструмента извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой. Мужчина получил серьезные травмы ног, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Шофер грузовика не пострадал.
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