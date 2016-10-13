В Екатеринбурге такси "припарковалось" на крышу01 февраля в 17:08
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Водитель уснул за рулем.
Днем 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Корепина – Стачек перевернулся Renault Logan из таксопарка "Трех десяток". Автомобиль "припарковался" на крышу посреди проезжей части, говорят очевидцы.
По данным пользователя группы "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте", водитель уснул за рулем. Он получил ушибы и был доставлен в травмпункт.
Между тем в ГИБДД об этом ДТП ничего не знают. "Данное происшествие зарегистрировано не было", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.
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