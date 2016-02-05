Возбуждено дело.

Вечером 31 января 2017 года в Красноуфимске полицейские задержали 22-летнего водителя ВАЗ-2112. Он был в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении Росгвардии по Свердловской области, водитель легковушки ехал по Сухобского, нарушая ПДД и создавая аварийную обстановку. Увидевший это экипаж ДПС начал погоню. Молодого человека нагнали на улице Ухтомского.

Выяснилось, что в 2016 году водитель уже подвергался наказанию за пьяную езду. Тогда его лишили прав и выписали штраф. Сейчас молодому человеку грозит 2 года колонии.