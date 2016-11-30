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В Екатеринбурге подросток напал на воспитателя детского дома01 февраля в 18:38

  • Текст

С кулаками.

31 января 2017 года в Екатеринбурге в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Верх-Исетского района 16-летняя девушка с кулаками напала на воспитателя. Женщина получила травмы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, пострадавшая написала заявление в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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