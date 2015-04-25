С углем.

В ночь на 2 февраля 2017 года на Среднем Урале произошел сход 7 вагонов с углем. Состав следовал из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, ЧП случилось на территории Белоярского городского округа на железнодорожной станции "Калюткино". Обошлось без пострадавших.

Для проведения восстановительных работ направлен аварийно-восстановительный поезд Свердловской железной дороги. К месту происшествия выехала и оперативная группа МЧС.

В результате аварии на 52 минуты задержался пассажирский поезд № 89 "Петропавловск – Москва".