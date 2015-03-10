Заливает крупный перекресток.

В ночь на 2 февраля в Екатеринбурге затопило перекресток Билимбаевской и Расточной – лопнула труба с холодной водой. Залитая дорога грозит превратиться в каток.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", по данным на 8 утра аварийная бригада устанавливает место утечки. Работу осложняют промерзший грунт и двухметровая глубина, на которой залегают коммуникации. Информации об отключениях воды в домах пока нет.

Сети Железнодорожного района долгое время принадлежали РЖД и числятся в списке самых прблемных, добавили в пресс-службе.

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