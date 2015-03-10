В Екатеринбурге снова затопило СортировкуСегодня в 09:08
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Заливает крупный перекресток.
В ночь на 2 февраля в Екатеринбурге затопило перекресток Билимбаевской и Расточной – лопнула труба с холодной водой. Залитая дорога грозит превратиться в каток.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", по данным на 8 утра аварийная бригада устанавливает место утечки. Работу осложняют промерзший грунт и двухметровая глубина, на которой залегают коммуникации. Информации об отключениях воды в домах пока нет.
Сети Железнодорожного района долгое время принадлежали РЖД и числятся в списке самых прблемных, добавили в пресс-службе.
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