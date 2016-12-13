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В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"Сегодня в 11:11

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Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".

Полиция Екатеринбурга поймала в подземке 17-летнего "зацепера". Подросток, ухватившись за поручни вагона, проехал от станции "Чкаловская" до "Геологической".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел вечером 30 января 2017 года. Юноша спрыгнул с поезда и направился к выходу, где его и задержали полицейские.

По словам школьника, он увлекается "зацепингом" около трех лет. Сначала он изучал опасные трюки по роликам в Интернете, а потом и сам решил рискнуть.

Мать юноши пояснила сотрудникам ПДН, что впервые слышит об увлечении сына. В отношении женщины составлен административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Ей грозит 500 рублей штрафа.

Следует отметить, что это не первый пойманный в метро "зацепер". В 2016 году полиция разбиралась со школьником, проехавшим от станции "Площадь 1905 года" до "Динамо".

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