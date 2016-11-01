В Югре на трассе опрокинулся КамАЗ02 февраля в 12:18
- Текст
Пострадали два человека.
1 февраля 2017 года в Югре на 43 километре дороги Большой Камень - Большие Леуши (Октябрьский район) перевернулся КамАЗ.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды окружного УГИБДД, 47-летний водитель грузовика и его 52-летний пассажир доставлены в больницу.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
01 ноября 2016 в 13:07
Под Ишимом столкнулись МАЗ и КамАЗ - двое погибших
Один выжил.02 февраля в 17:46
В Прикамье столкнулись две "Газели" - пострадали 11 человек
Двое госпитализированы.01 февраля в 15:57
Под Сургутом автоледи выскочила под КамАЗ и Opel
Пострадали два человека.31 января в 12:07
В Югре "буханка" снесла микроавтобус - 8 пострадавших
УАЗ вылетел на встречку.31 января в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.25 января в 10:54
На трассе М5 "Урал" в ДТП со снегоуборщиком погибли 4 человека
Легковушка влетела в КамАЗ.24 января в 15:26
На тюменской трассе в ДТП с КамАЗом пострадали два человека
Виноват 23-летний водитель "Волги".23 января в 08:38
В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли 4 человека
Пятеро пострадали.09 января в 15:17
В Зауралье "Лада" протаранила фуру - погибла 12-летняя девочка
6-летний ребенок в коме.12 декабря 2016 в 13:23
В Тюменской области в лобовом ДТП пострадали два ребенка
И трое взрослых.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.