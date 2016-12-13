Родители привезли ее без сознания.

Реаниматологам Аргаяшской ЦРБ не удалось спасти 7-летнюю пациентку после приступа обструктивного бронхита.

Как сообщила "Уралинформбюро" старший следователь следственного отдела по Кыштыму регионального СУ СКР Анна Кафимова, ребенку стало плохо около 23.00 31 января - обострилось хроническое заболевание. Мать дала необходимые препараты, но это не помогло, и родители повезли дочь в больницу. Еще в машине девочка потеряла сознание, и медики уже не смогли привести ее в чувство.

Причины смерти ребенка устанавливает доследственная проверка.