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Пожар выгнал на улицу 700 студентов Пермского авиатехникума02 февраля в 13:30

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Горела библиотека.

Утром 2 февраля 2017 года в центре Перми загорелся учебный корпус авиационного техникума имени Швецова. Информация о пожаре в библиотеке на втором этаже поступила в 10.15, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

Пожарным пришлось эвакуировать порядка 700 студентов и сотрудников. Никто не пострадал.

Фото: Костя Рыбьяков, "ВКонтакте"

В тушении участвовали 12 единиц техники и 47 человек личного состава. В 11.15 была объявлена ликвидация пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания могли стать проблемы с проводкой.

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