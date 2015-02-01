Пожар выгнал на улицу 700 студентов Пермского авиатехникума02 февраля в 13:30
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Горела библиотека.
Утром 2 февраля 2017 года в центре Перми загорелся учебный корпус авиационного техникума имени Швецова. Информация о пожаре в библиотеке на втором этаже поступила в 10.15, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
Пожарным пришлось эвакуировать порядка 700 студентов и сотрудников. Никто не пострадал.
Фото: Костя Рыбьяков, "ВКонтакте"
В тушении участвовали 12 единиц техники и 47 человек личного состава. В 11.15 была объявлена ликвидация пожара.
По предварительным данным, причиной возгорания могли стать проблемы с проводкой.
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