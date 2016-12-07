В Тюмени Infiniti сбил женщину на "зебре"02 февраля в 15:00
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Водителя 97 раз привлекали к ответственности.
2 февраля 2017 года в Тюмени на улице Гольцова 32-летний водитель Infiniti Q50 сбил на "зебре" 81-летнюю женщину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, пенсионерка получила переломы руки и ноги, а также ушибы.
Со слов виновника аварии, он отвлекся от дороги и не заметил женщину. Как выяснилось, за 5 лет от 97 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД (в большинстве случаев за превышение скорости). Более половины штрафов у автомобилиста не оплачены. Данные о них направлены в службу судебных приставов.
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