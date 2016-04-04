Ребенок в реанимации.

5-летнего малыша из Кунгура сильно искусала бойцовская собака, которую семья брала на время. Об инциденте написали прикамские СМИ.

Ребенок, оставленный опекуном под присмотром пожилой родственницы, зашел в комнату, где держали пса. Прибежав туда на громкий плач, женщина оттащила от мальчика собаку и вызвала скорую.

Сейчас пострадавший находится в реанимации пермской больницы. Он получил травматическую ампутацию ушных раковин и серьезные раны лица.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, но прокуратура отменила это постановление и назначила дополнительную судмедэкспертизу, передает "Уралинформбюро".