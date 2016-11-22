В Челябинске автомобиль-"призрак" сбил коляску с ребенком02 февраля в 14:41
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И женщину.
В Челябинске разыскивают свидетелей ДТП на улице Гагарина. 31 января 2017 года неустановленный автомобиль сбил на светофоре 30-летнюю женщину с коляской. Водитель с места ДТП скрылся.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, женщину с годовалым сыном, который находился в коляске, доставили в больницу. У обоих диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.
Сейчас полицейские ищут скрывшегося водителя. Всех, кто владеет какой либо информацией, просьба позвонить по телефонам: 728-61-15, 728-61-14.
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