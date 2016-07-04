×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье пропал 17-летний студент колледжа02 февраля в 16:02

  • Текст

Артем Зыков.

В Лысьве третьи сутки ищут 17-летнего Артема Зыкова. Студент местного политехнического колледжа ушел из общежития днем 31 января 2017 года. С тех пор подростка никто не видел, он не появлялся и в социальных сетях, передает "Уралинформбюро".

Рост Артема 173-175 сантиметров. Он был одет в черную длинную куртку, черную шапку, темные джинсы. На ногах у него были белые кроссовки с черными полосами.

Родственники обратились с заявлением в полицию. Любую информацию о местонахождении Артема просят сообщать по телефону 02.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×