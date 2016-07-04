В Прикамье пропал 17-летний студент колледжа02 февраля в 16:02
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Артем Зыков.
В Лысьве третьи сутки ищут 17-летнего Артема Зыкова. Студент местного политехнического колледжа ушел из общежития днем 31 января 2017 года. С тех пор подростка никто не видел, он не появлялся и в социальных сетях, передает "Уралинформбюро".
Рост Артема 173-175 сантиметров. Он был одет в черную длинную куртку, черную шапку, темные джинсы. На ногах у него были белые кроссовки с черными полосами.
Родственники обратились с заявлением в полицию. Любую информацию о местонахождении Артема просят сообщать по телефону 02.
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