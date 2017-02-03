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В Нижнем Тагиле главу района лишили прав за пьяное вождение02 февраля в 16:35

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На полтора года.

Мировой судья судебного участка №1 Тагилстроевского района Нижнего Тагила признал главу района Дениса Парамонова виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник лишен прав на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Д.Парамонов был задержан автоинспекторами в начале декабря 2016 года. Он ехал пьяным на квадроцикле. "Градус" выявил алкотестер, а позже и медэкспертиза.

Стоит напомнить, что недавно за такой же проступок поплатился депутат Заксобрания Армен Карапетян. Его поймали пьяным за рулем в ночь на 11 декабря. Парламентарий лишен прав на 1 год и 7 месяцев и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее по теме:
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