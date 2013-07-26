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Общежитие в Серове накрыл тающий ледник из фекалий02 февраля в 17:47

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Спасайся кто может!

Серовчане опубликовали в соцсетях фото огромного нароста из замерзших фекалий в общежитии. Опасная зона - первый этаж здания на Белореченской, 5. Канализационный водопад, схваченный морозом, расползается по лестничной площадке. "Ледник" начал подтаивать, и жильцы задыхаются от зловония. В комнатах завелась плесень, от сырости портится мебель.

В управляющей компании "Федерация" коммунальный кошмар ласково назвали сосулькой. "Заявка принята, сегодня (2 февраля – прим. ред.) постараемся приехать. Пока не можем - бригада на аварийном вызове", - сказал "Уралинформбюро" диспетчер.

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