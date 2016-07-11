Ему грозит 7 лет колонии.

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя селя Абатское. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель трех человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Страшная авария произошла 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Омск. Обвиняемый за рулем ВАЗ-21053 вез супругу и трех ее сестер в Абатский район. На затяжном повороте легковушку занесло на встречку, где ехала груженая фура Volvo.

Две сестры 33 и 34 лет погибли на месте. 53-летняя супруга обвиняемого скончалась в тот же день в больнице. Здоровью четвертой сестры был причинен вред средней тяжести, а самому водителю - тяжкий вред.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.