Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП02 февраля в 18:22
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Ему грозит 7 лет колонии.
В Тюменской области в суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя селя Абатское. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель трех человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Страшная авария произошла 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Омск. Обвиняемый за рулем ВАЗ-21053 вез супругу и трех ее сестер в Абатский район. На затяжном повороте легковушку занесло на встречку, где ехала груженая фура Volvo.
Две сестры 33 и 34 лет погибли на месте. 53-летняя супруга обвиняемого скончалась в тот же день в больнице. Здоровью четвертой сестры был причинен вред средней тяжести, а самому водителю - тяжкий вред.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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