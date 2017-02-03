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На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу02 февраля в 17:34

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Из-за подкалываний.

В Нижнем Тагиле на "Уралвагонзаводе" один из рабочих цеха 562 едва не лишил жизни своего коллегу. Он облил его спину горючей жидкостью и поджег. Пострадавший смог потушить пламя. Его госпитализировали с ожогами спины, рук и лица 2-й и 3-й степени.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил "Уралинформбюро" информацию об инциденте. По его словам, между двумя мужчинами давно были неприязненные отношения. "По результатам медицинского заключения врачей будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил он.

На допросе поджигатель рассказал, что коллега долгое время подкалывал его, оскорблял и унижал, пишет агентство "Между строк".

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