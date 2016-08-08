В Прикамье столкнулись две "Газели" - пострадали 11 человек02 февраля в 17:46
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Двое госпитализированы.
Утром 2 февраля 2017 года на 167 километре трассы Пермь - Березники лоб в лоб столкнулись две пассажирские "Газели".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, госпитализированы два человека. Подробности аварии не уточняются.
Тем временем, по данным телеканала "Березники-ТВ", в выехавшей на встречку "ГАЗели" находились рабочие. По словам водителя, перед ним резко затормозил другой автомобиль. Он нажал на тормоз, и машину занесло на гололеде. В аварии пострадали 11 человек - у пятерых серьезные травмы, двоим потребовалась срочная госпитализация.
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