Двое госпитализированы.

Утром 2 февраля 2017 года на 167 километре трассы Пермь - Березники лоб в лоб столкнулись две пассажирские "Газели".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, госпитализированы два человека. Подробности аварии не уточняются.

Тем временем, по данным телеканала "Березники-ТВ", в выехавшей на встречку "ГАЗели" находились рабочие. По словам водителя, перед ним резко затормозил другой автомобиль. Он нажал на тормоз, и машину занесло на гололеде. В аварии пострадали 11 человек - у пятерых серьезные травмы, двоим потребовалась срочная госпитализация.