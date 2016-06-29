В Екатеринбурге нашли труп в машине02 февраля в 17:46
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На Баумана.
В Екатеринбурге во дворе одного из домов по улице Баумана в припаркованной машине нашли труп мужчины.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, признаков криминальной смерти на теле нет. По данному факту проводится проверка. Причины смерти выясняются.
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