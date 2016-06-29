На Баумана.

В Екатеринбурге во дворе одного из домов по улице Баумана в припаркованной машине нашли труп мужчины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, признаков криминальной смерти на теле нет. По данному факту проводится проверка. Причины смерти выясняются.