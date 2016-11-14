Пока его не нашли спасатели.

2 февраля на Ямале в устье реки Юрибей провалился под лед снегоход. Его владелец 22-летний Хануто Худи, направлявшийся в Бованенково, едва не угодил вслед за ним. В течение трех суток он пытался найти дорогу домой. Его спасли сотрудники салехардского подразделения "Ямалспас", когда молодой человек смог выйти на связь и сообщить о произошедшем.

Кроме того, в этот день помощь понадобилась двум 27-летним рыбакам. Они оказались на льдине в Обской губе. После звонка спасателям к ним на выручку отправили вертолет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства ЯНАО.