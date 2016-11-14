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Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре02 февраля в 18:56

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Пока его не нашли спасатели.

2 февраля на Ямале в устье реки Юрибей провалился под лед снегоход. Его владелец 22-летний Хануто Худи, направлявшийся в Бованенково, едва не угодил вслед за ним. В течение трех суток он пытался найти дорогу домой. Его спасли сотрудники салехардского подразделения "Ямалспас", когда молодой человек смог выйти на связь и сообщить о произошедшем.

Кроме того, в этот день помощь понадобилась двум 27-летним рыбакам. Они оказались на льдине в Обской губе. После звонка спасателям к ним на выручку отправили вертолет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства ЯНАО.

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