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Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре02 февраля в 18:43

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Прокуратуру держали в неведении больше месяца.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку по факту травмирования ученицы 4 класса школы №165. На уроке физкультуры она получила компрессионный перелом грудных позвонков.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, девочка упала после толчка одноклассника. При этом он сам запнулся и упал на нее сверху.

Инцидент произошел еще 26 декабря 2016 года, однако в надзорное ведомство никто о нем не сообщил. На тот момент заявление поступило только в полицию, которая после собственной проверки отказала в возбуждении уголовного дела.

В прокуратуру о ситуации на днях сообщил дедушка пострадавшей школьницы. Ревизоры отменили постановление полицейских, посчитав его незаконным и преждевременным.

В ходе новой проверки будет дана оценка действиям учителя физкультуры. Также ревизоры проверят, насколько своевременно была оказана медпомощь девочке сотрудниками школы, и оценят ущерб, нанесенный здоровью ребенка.

Кроме того, директору школы Вере Васильевой внесено представление за то, что организация не уведомила прокуратуру о происшествии.

Следует отметить, что это не первый случай травмирования школьников на уроках физкультуры в Екатеринбурге. Накануне стало известно, что ученица 2 класса школы №140, катаясь на лыжах на уроке, упала и сломала руку. Впрочем, руководство учреждения эту информацию не подтверждает.

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