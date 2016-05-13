Группы распущены на карантин.

В Екатеринбурге в детсаду №75 на улице Народной воли произошла вспышка кишечной инфекции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 25 января по 2 февраля в ДОУ было зарегистрировано 6 случаев заболевания. Санврачи устанавливают источник вспышки. В учреждении проведена дезинфекция. Группы, где заболели дети, распущены на карантин до 6 февраля.

Стоит добавить, что кишечная инфекция гуляет и по другим детсадам Екатеринбурга. На городских форумах родители особенно жалуются на ДОУ Юго-Западного микрорайона. Помимо столицы Урала, всплеск заболеваемости отмечается в Первоуральске, Слободо-Туринском районе, Полевском и Ирбите.