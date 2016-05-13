В детсаду Екатеринбурга отравились малышиСегодня в 09:16
- Текст
Группы распущены на карантин.
В Екатеринбурге в детсаду №75 на улице Народной воли произошла вспышка кишечной инфекции.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 25 января по 2 февраля в ДОУ было зарегистрировано 6 случаев заболевания. Санврачи устанавливают источник вспышки. В учреждении проведена дезинфекция. Группы, где заболели дети, распущены на карантин до 6 февраля.
Стоит добавить, что кишечная инфекция гуляет и по другим детсадам Екатеринбурга. На городских форумах родители особенно жалуются на ДОУ Юго-Западного микрорайона. Помимо столицы Урала, всплеск заболеваемости отмечается в Первоуральске, Слободо-Туринском районе, Полевском и Ирбите.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
13 мая 2016 в 15:56
В детсад Екатеринбурга мог пробраться сальмонеллез
Родители говорят об 11 заболевших.20 апреля 2016 в 17:51
В екатеринбургских школах нашли источник кишечной заразы
Персонал не моет руки.11 апреля 2016 в 11:22
Учеников екатеринбургской гимназии №9 подкосил норовирус
На пищеблоке найдено множество нарушений.10 декабря 2015 в 12:18
За вспышку кишечной инфекции в челябинском детсаду выпишут штраф
За нарушение санитарных норм.17 января в 12:28
В Прикамье дети отравились суррогатным алкоголем
В новогодние праздники.26 декабря 2016 в 16:37
Спиртовые лосьоны и концентраты исчезли с прилавков
На 30 суток.19 декабря 2016 в 08:20
Дети в пермской школе-интернате слегли с кишечной инфекцией
Госпитализированы 13 воспитанников.15 декабря 2016 в 20:33
Два десятка школьников слегли с кишечной инфекцией в Югре
Ситуацией заинтересовалась прокуратура.27 октября 2016 в 17:43
Кишечная инфекция подкосила 25 000 свердловчан
Половина из них - дети.06 октября 2016 в 14:41
В Екатеринбурге детсад закрыли из-за вспышки инфекции
Прокуратура ведет проверку.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.