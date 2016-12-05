Жительница Каменска-Уральского сломала позвоночник в автобусеСегодня в 10:01
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Из-за резкой остановки.
Утром 2 февраля в Каменске-Уральском 49-летняя женщина получила травму позвоночника в автобусе. Когда общественный транспорт резко затормозил, пассажирка упала на пол и повредила спину, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. В больнице ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе.
Обстоятельства происшествия, в том числе причины резкого торможения, будут установлены в ходе проверки.
Стоит отметить, что стаж водителя автобуса – 16 лет, за эти годы он пять раз попадался на нарушении правил дорожного движения.
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