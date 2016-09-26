В Югре фура смяла УАЗ - погибли 2 человекаСегодня в 10:48
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Их вырезали из машины.
Днем 2 февраля 2017 года на 45 километре трассы Нефтеюганск - Сургут произошло массовое ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 29-летний водитель тягача Freightliner буксировал на гибкой сцепке фуру Mercedes. Из-за непогоды последнюю занесло на встречку - большегруз въехал в металлическое ограждение на левой обочине.
Затем в Mercedes врезались УАЗ и Toyota Corolla. 30-летний водитель отечественного авто и его 29-летняя пассажирка скончались на месте. Их тела деблокировали спасатели.
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