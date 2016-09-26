Их вырезали из машины.

Днем 2 февраля 2017 года на 45 километре трассы Нефтеюганск - Сургут произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 29-летний водитель тягача Freightliner буксировал на гибкой сцепке фуру Mercedes. Из-за непогоды последнюю занесло на встречку - большегруз въехал в металлическое ограждение на левой обочине.

Затем в Mercedes врезались УАЗ и Toyota Corolla. 30-летний водитель отечественного авто и его 29-летняя пассажирка скончались на месте. Их тела деблокировали спасатели.