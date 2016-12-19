В Челябинске в лобовом ДТП пострадали двое детейСегодня в 11:19
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И девушка.
Вечером 2 февраля 2017 года в Челябинске на проспекте Ленина лоб в лоб столкнулись "Волга" и Honda CR-V.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 39-летний водитель отечественного авто при повороте налево не уступил дорогу иномарке. Пострадали 8-летняя пассажирка Honda, а также 7-летний мальчик и 21-летняя девушка из "Волги". Их доставили в больницу.
Следует отметить, что пассажирка отечественной легковушки не была пристегнута, а ребенка перевозили без детского кресла.
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