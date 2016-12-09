Тройное ДТП парализовало ЕКАДСегодня в 11:00
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Серьезно пострадал мужчина.
Утром 3 февраля 2017 года на 29 километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло тройное ДТП с пострадавшими.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель Hyundai при обгоне выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21114. От удара иномарку отбросило на попутный Volkswagen Jetta.
Водитель "четырнадцатой" получил переломы бедра, таза и плеча. Его госпитализировали в ГКБ №23.
Следует отметить, что из-за аварии образовалась длинная пробка в обе стороны.
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