Серьезно пострадал мужчина.

Утром 3 февраля 2017 года на 29 километре Екатеринбургской кольцевой дороги произошло тройное ДТП с пострадавшими.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель Hyundai при обгоне выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21114. От удара иномарку отбросило на попутный Volkswagen Jetta.

Водитель "четырнадцатой" получил переломы бедра, таза и плеча. Его госпитализировали в ГКБ №23.

Следует отметить, что из-за аварии образовалась длинная пробка в обе стороны.