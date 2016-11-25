На Южном Урале две женщины скончались от отравления газомСегодня в 12:23
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Угарным.
2 февраля 2017 года в южноуральском поселке Каштак две женщины смертельно отравились угарным газом в доме на улице Тургоякской.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Челябинскгоргаза", трагедия произошла из-за того, что печная горелка эксплуатировалась с нарушениями - в дымоходе не было тяги.
"Это основная причина отравлений угарным газом. Мы еще раз обращаем внимание потребителей газа на необходимость соблюдения элементарных правил безопасности: перед включением газового прибора следует приоткрыть форточку и проверить тягу в дымоходе. В случае ее отсутствия пользоваться прибором запрещается - это может привести к печальным последствиям", - пояснил заместитель гендиректора - главный инженер АО "Челябинскгоргаз" Владимир Фомин.
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