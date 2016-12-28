Родственники взломали дверь.

Вечером 2 февраля 2017 года в Челябинске в квартире одного из домов Металлургического района нашли тело 18-летнего юноши. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, дверь в квартиру была заперта изнутри. Ее вскрыли родственники.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина смерти.