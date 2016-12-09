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10-летний тюменец умер после катания на картеСегодня в 13:05

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Врачи не смогли спасти ребенка.

Тюменские следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика. Ребенка доставили в ОКБ №1 из торгового центра "Солнечный" 2 февраля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Мальчик травмировался, когда катался на карте в развлекательной зоне ТЦ. Он ударился о руль, потерял сознание, и его увезли на скорой.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть). Предварительная причина гибели ребенка - тупая травма живота, сообщили в СУ СКР. Окончательное заключение будет сделано по итогам судмедэкспертизы.

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