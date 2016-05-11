Она ночевала у соседки.

Пропавшая накануне в Нижнем Тагиле 8-летняя девочка нашлась. Она была в гостях у соседки.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в 11.45 сыщики уголовного розыска отдела полиции №17 обнаружили девочку в подъезде ее дома, когда она пошла в школу. Все это время второклассница находилась в гостях у 25-летней соседки на 5 этаже. Выяснилось, что накануне девочка не смогла попасть домой, и девушка забрала ее к себе, а сообщить родителям об этом не догадалась.

В отношении ребенка не было совершено никаких противоправных действий. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что мать девочки накануне отвела ее в школу к 13.00. Вечером она вернулась за ней, но ребенка не обнаружила. Дома девочки тоже не оказалось.

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