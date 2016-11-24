На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТПСегодня в 15:32
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Дети ехали на турнир.
3 февраля 2017 года в 11.35 на 184 километре Серовского тракта автобус Yutong вылетел в кювет. В нем ехала екатеринбургская хоккейная команда "Синие камни", которая направлялась в Верхнюю Туру на турнир "Золотая шайба".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель превысил скорость (в момент аварии она составляла 101 километр в час) и не справился с управлением. В транспорте находилась 18 детей 13-16 лет, 2 тренера и 8 родителей. Никто не пострадал.
Перевозка детей была согласована.
Следует напомнить, что в начале декабря 2016 года в Югре автобус с детской сборной по акробатике попал в страшное ДТП. В автокатастрофе погибли 11 детей и их тренер. Еще 17 человек были госпитализированы.
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