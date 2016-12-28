Гардеробщицу Пермского университета нашли мертвойСегодня в 16:29
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На рабочем месте.
Утром 3 февраля 2017 года в гардеробе восьмого корпуса Пермского университета (ПГНИУ) скончалась 58-летняя сотрудница.
"Нас не пускали в гардероб, видимо там все произошло. Женщины на вахте говорили между собой, что умерла женщина и сейчас будут вызывать полицию", - цитирует одну из студенток вуза Properm.ru.
В пресс-службе ПГНИУ подтвердили информацию о случившемся.
Предположительно, пенсионерка скончалась от сердечного приступа. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, передает "Уралинформбюро".
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