На рабочем месте.

Утром 3 февраля 2017 года в гардеробе восьмого корпуса Пермского университета (ПГНИУ) скончалась 58-летняя сотрудница.

"Нас не пускали в гардероб, видимо там все произошло. Женщины на вахте говорили между собой, что умерла женщина и сейчас будут вызывать полицию", - цитирует одну из студенток вуза Properm.ru.

В пресс-службе ПГНИУ подтвердили информацию о случившемся.

Предположительно, пенсионерка скончалась от сердечного приступа. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, передает "Уралинформбюро".