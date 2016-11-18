В Кыштыме 15-летняя школьница отравилась редкими таблеткамиСегодня в 16:36
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Которые не продаются в аптеке.
В ночь на 3 февраля 2017 года в Кыштыме 15-летняя девушка отравилась противотуберкулезными таблетками. Ее доставили в больницу.
По данным "Кыштымского рабочего", школьница проглотила 8-10 таблеток, которые не продают в аптеках (их выдают больным по месту лечения). Девочке промыли желудок. Ее здоровью был причинен вред средней степени тяжести. Сейчас она находится в терапевтическом отделении.
Сейчас выясняется, как медикаменты оказались в доме подростка, передает"Уралинформбюро".
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