Эвакуировали десятки зэков.

В ночь на 3 февраля 2017 года в копейской ИК-15 произошло задымление крыши помещения ШИЗО. Было эвакуировано 34 осужденных.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, сообщение о задымлении поступило в 03.43. ЧП произошло из-за короткого замыкания электротрена для нагрева воды на кровле здания. Возгорания не было.

На место прибыли 4 автоцистерны пожарной охраны. В 04.02 задымление было ликвидировано. Никто не пострадал.