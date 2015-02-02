Нижегородца едва не убили в очереди у школыСегодня в 17:34
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На запись детей в первый класс.
Житель Нижнего Новгорода получил серьезные травмы, пытаясь записать дочь в первый класс. О злоключениях мужчины в соцсетях рассказал его друг Александр Фирстов, передает "Уралинформбюро".
Чтобы устроить своих детей в определенную школу, нижегородцы выстаивают под окнами учебных заведений по несколько дней. Так случилось и в этот раз. Хотя запись в первый классы началась лишь 1 февраля, родители "встали на вахту" у школы №186 уже в ночь на 28 января.
"Очереди в ночь на субботу. С 0 до 3х. Мороз -12. Стояли, как можно догадаться, в основном мужики и конечно БЫЛО у всех", - пишет друг пострадавшего. (здесь и далее пунктуация и орфография автора - прим.ред.)
В какой-то момент двое отцов отделились от толпы и друг за другом вошли в подъезд дома неподалеку - все это сняли камеры наружного наблюдения.
Через 7 минут один из них вышел, спустя еще 3 минуты, шатаясь, появился второй мужчина - весь в крови. Он дошел до очереди и упал у всех на глазах. "С полностью отбитым левым глазом, заплывшим правым, залитый кровью от сломанного носа, порванной брови и нижнего(!) века, которое тоже потом зашивали; с разбитой головой, лишенный координации", - пишет Фирстов. Пострадавшего госпитализировали.
Фото: Александр Фирстов, "ВКонтакте"
Его товарищ считает, что причиной кровавой разборки стала временная прописка - мужчина оформил ее, чтобы устроить дочь в школу.
Стоит отметить, что побоища перед образовательными учреждениями ранее случались и в Екатеринбурге. После чего за школами закрепили определенные адреса, но и в этом случае временная прописка осталась камнем преткновения.
В 2017 году чиновники мэрии выступили с инициативой развести по времени приема будущих первоклашек с постоянной и временной регистрацией: одних принимать в школы с 1 февраля, других - с 1 марта. Однако скептики уверяют, что в таком случае чадолюбивые екатеринбуржцы будут покупать постоянную прописку, а не временную, как это делается сейчас.
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