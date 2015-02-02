×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нижегородца едва не убили в очереди у школыСегодня в 17:34

  • Текст

На запись детей в первый класс.

Житель Нижнего Новгорода получил серьезные травмы, пытаясь записать дочь в первый класс. О злоключениях мужчины в соцсетях рассказал его друг Александр Фирстов, передает "Уралинформбюро".

Чтобы устроить своих детей в определенную школу, нижегородцы выстаивают под окнами учебных заведений по несколько дней. Так случилось и в этот раз. Хотя запись в первый классы началась лишь 1 февраля, родители "встали на вахту" у школы №186 уже в ночь на 28 января.

"Очереди в ночь на субботу. С 0 до 3х. Мороз -12. Стояли, как можно догадаться, в основном мужики и конечно БЫЛО у всех", - пишет друг пострадавшего. (здесь и далее пунктуация и орфография автора - прим.ред.)

В какой-то момент двое отцов отделились от толпы и друг за другом вошли в подъезд дома неподалеку - все это сняли камеры наружного наблюдения.

Через 7 минут один из них вышел, спустя еще 3 минуты, шатаясь, появился второй мужчина - весь в крови. Он дошел до очереди и упал у всех на глазах. "С полностью отбитым левым глазом, заплывшим правым, залитый кровью от сломанного носа, порванной брови и нижнего(!) века, которое тоже потом зашивали; с разбитой головой, лишенный координации", - пишет Фирстов. Пострадавшего госпитализировали.

Фото: Александр Фирстов, "ВКонтакте"

Его товарищ считает, что причиной кровавой разборки стала временная прописка - мужчина оформил ее, чтобы устроить дочь в школу.

Стоит отметить, что побоища перед образовательными учреждениями ранее случались и в Екатеринбурге. После чего за школами закрепили определенные адреса, но и в этом случае временная прописка осталась камнем преткновения.

В 2017 году чиновники мэрии выступили с инициативой развести по времени приема будущих первоклашек с постоянной и временной регистрацией: одних принимать в школы с 1 февраля, других - с 1 марта. Однако скептики уверяют, что в таком случае чадолюбивые екатеринбуржцы будут покупать постоянную прописку, а не временную, как это делается сейчас.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×