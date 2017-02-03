Трое госпитализированы.

Днем 3 февраля 2017 года под Ачитом Volkswagen Polo вылетел с трассы. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 30-летний водитель-таксист не справился с управлением.

Трое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Известно, что автомобиль в 8.20 утра выехал из Троицка и направлялся в Пермь.