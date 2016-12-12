Столкнулись две легковушки.

На 209 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погибли 3 человека, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Трагедия произошла днем 3 февраля 2017 года. Автомобиль Kia Picanto под управлением 43-летней женщины при обгоне по касательной зацепил встречный грузовик Hyundai. После этого легковушка лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2111.

Погибли водитель и пассажирка отечественного авто, пассажир Kia. Спровоцировавшая ДТП автоледи в тяжелом состоянии доставлена в больницу.