В ДТП под Тюменью погибли 3 человека Сегодня в 18:59
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Столкнулись две легковушки.
На 209 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погибли 3 человека, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.
Трагедия произошла днем 3 февраля 2017 года. Автомобиль Kia Picanto под управлением 43-летней женщины при обгоне по касательной зацепил встречный грузовик Hyundai. После этого легковушка лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2111.
Погибли водитель и пассажирка отечественного авто, пассажир Kia. Спровоцировавшая ДТП автоледи в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
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