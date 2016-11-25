Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржцаСегодня в 19:16
- Текст
Его погубил неизвестный яд.
32-летний мужчина, тело которого было обнаружено в салоне авто на Баумана в Екатеринбурге, скончался от действия неизвестного яда. На теле погибшего есть след инъекции, пояснил "Уралинформбюро" глава следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин.
По некоторым данным, мужчина употреблял наркотики. Точная причина смерти будет установлена после дополнительных экспертиз.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге нашли труп в машине
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
02 февраля в 17:46
В Екатеринбурге нашли труп в машине
На Баумана.25 ноября 2016 в 16:50
Екатеринбургскому врачу предъявили обвинение в гибели 3-летней Лизы
Расследование в завершающей стадии.03 ноября 2016 в 15:55
В Екатеринбурге нашли мумию
Женщина умерла 4 года назад.11 октября 2016 в 17:38
Следователи отказались возбуждать дело по факту смерти Алексея Лютикова
Нет оснований.23 января в 08:53
В Екатеринбурге с 18 этажа новостройки упал мужчина
Проводится проверка.18 октября 2016 в 14:56
На стройке "Гринвича" в Екатеринбурге погиб рабочий
Упав с высоты 20 метров.04 октября 2016 в 17:57
Следователи "добили" дело об убийстве зятя гендиректора курорта "Увильды"
Суд не за горами.21 сентября 2016 в 15:06
Экс-директор екатеринбургского ЦПКиО открестился от стройки в парке
Его подписью прикрываются.07 сентября 2016 в 11:04
В екатеринбургском ЦПКиО достроились до "административки"
На лесных землях вырос павильон.29 августа 2016 в 13:02
В Екатеринбурге на заборе школы нашли труп
Тридцатилетнего мужчины.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.