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Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржцаСегодня в 19:16

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Его погубил неизвестный яд.

32-летний мужчина, тело которого было обнаружено в салоне авто на Баумана в Екатеринбурге, скончался от действия неизвестного яда. На теле погибшего есть след инъекции, пояснил "Уралинформбюро" глава следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин.

По некоторым данным, мужчина употреблял наркотики. Точная причина смерти будет установлена после дополнительных экспертиз.

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