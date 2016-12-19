×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре при пожаре погибла женщина с двумя детьми06 февраля в 08:46

  • Текст

Проводится проверка.

Под Нефтеюганском в результате пожара в дачном кооперативе погибли три человека. Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по ХМАО-Югре, трагедия произошла утром 4 февраля.

Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили дом, полностью охваченный огнём. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. Во время тушения были найдены тела 40-летней женщины и детей в возрасте 5 и 11 лет. По предварительной информации, возгорание началось из-за выпавшего из печи уголька.

По данному факту следователи проводят проверку. Тела погибших направлена на судмедэкспертизу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×