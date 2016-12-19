Проводится проверка.

Под Нефтеюганском в результате пожара в дачном кооперативе погибли три человека. Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по ХМАО-Югре, трагедия произошла утром 4 февраля.

Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили дом, полностью охваченный огнём. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. Во время тушения были найдены тела 40-летней женщины и детей в возрасте 5 и 11 лет. По предварительной информации, возгорание началось из-за выпавшего из печи уголька.

По данному факту следователи проводят проверку. Тела погибших направлена на судмедэкспертизу.