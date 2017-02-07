Он катался на необорудованном спуске.

Во французских Альпах во время схода лавины погиб россиянин, сообщает BFMTV.

Трагедия произошла 5 февраля 2017 года. Молодой человек катался на лыжах в необорудованном месте в районе местечка Вальфрежюс. Прибывшим на место спасателям лишь осталось констатировать смерть. Скорее всего, она наступила от удушья, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что в конце января во Франции в горах Монблана погиб 30-летний турист из России. Во время спуска он угодил в расщелину.