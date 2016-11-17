Ночью.

В ночь на 6 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров полыхала квартира в трехэтажке.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 03.07. Огонь охватил 10 "квадратов" в квартире на первом этаже. На месте работали 3 единицы техники и 11 человек. Пожар был потушен в 04.22. Пострадавших нет.