В Екатеринбурге на Уралмаше полыхала квартира06 февраля в 09:24
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Ночью.
В ночь на 6 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров полыхала квартира в трехэтажке.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 03.07. Огонь охватил 10 "квадратов" в квартире на первом этаже. На месте работали 3 единицы техники и 11 человек. Пожар был потушен в 04.22. Пострадавших нет.
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