В лобовом ДТП в Перми пострадал 4-летний мальчик06 февраля в 09:55
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Столкнулись две легковушки.
Вечером 5 февраля 2017 года в Перми на улице Докучаева лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Renault Symbol.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на встречную полосу выехал 39-летний водитель отечественной легковушки. Пострадал 4-летний пассажир иномарки. Какие именно травмы получил ребенок, не уточняется.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
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